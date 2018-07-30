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«Падали в обморок от духоты»: жена священника о службе в Кремле

Общество

Представители духовенства вынуждены были провести на открытом солнце семь-восемь часов, при этом после службы им не позволили причаститься и не покормили

Москва, 30 июля 2018, 10:31 — REGNUM  На службе, посвящённой 1030-летию крещения Руси, некоторые священники, простояв на солнцепёке по несколько часов, падали в обморок от духоты, написала в своём Facebook супруга московского священника Олега Батова Мария.

По её словам, представители духовенства во время патриаршего богослужения 28 июля на Соборной площади Кремля вынуждены были провести на открытом солнце семь-восемь часов, при этом после службы им не позволили причаститься и не накормили.

«Некоторые священники падали в обморок от духоты (думаю, что среди них были и диабетики, которым просто нельзя с утра голодать), среди них был и женевский епископ РПЦЗ. Хорошо: не причастили — хотя бы накормите. Нет», — написала Мария Батова.

Также она сравнила организацию богослужения с «пыткой» и добавила, что «ради красивой картинки в телевизоре» приносится в жертву здоровье духовенства.

Напомним, 28 июля праздновалось 1030-летие Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце десятого века ввел в Древней Руси христианство в качестве государственной религии.

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Православие
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