Понедельник, 30 Июля 2018 года
11:33:31 МСК

Путин подписал закон о создании в РФ кассационных и апелляционных судов

Общество

Закон призван улучшить систему правосудия

Путин подписал закон о создании в РФ кассационных и апелляционных судов
Правосудие

Москва, 30 июля 2018, 10:27 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что принятое решение повысит эффективность правосудия, поскольку закон позволит создать самостоятельные кассационные и апелляционные суды, работающие в пределах территории соответствующего судебного округа. При этом границы новых судебных округов не будут совпадать с существующим административно-территориальным делением в России.

Законом предусмотрено создание девяти кассационных судов общей юрисдикции, каждый из которых будет охватывать несколько регионов. Эти суды будут размещены в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке. Кроме того, при необходимости в регионах может быть создано судебное присутствие, расположенное вне основного места пребывания суда.

Апелляционные суды появятся в Калуге, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Апелляционный военный суд будет располагаться в городском округе Власиха Московской области.

Читайте также: Определены города, где расположатся кассационные и апелляционные суды

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон об апелляционных и кассационных судах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить