Петербуржцы привыкают обходиться без «Академической»

Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Станция метро «Академическая» на первой (красной) линии Петербургского метрополитена с понедельника, 30 июля, закрылась на капремонт. Если всё пойдет по плану, он продлится 11 месяцев. На время закрытия станции изменены маршруты общественного транспорта.

Главной составляющей капремонта «Академической» будет ремонт наклонного (эскалаторного) хода станции. Вместе с ним отремонтируют сами эскалаторы, установят современные светодиодные светильники, обновят систему видеонаблюдения, максимально приспособят станцию для маломобильных пассажиров.

Поскольку «Академическая» — одна из самых загруженных станций в петербургском метро, ее закрытие существенно отразится на пассажиропотоках в районе Гражданского проспекта, проспекта Науки и других прилегающих магистралей.

Поэтому маршруты наземного общественного транспорта в районе «Академической» изменены таким образом, чтобы направить людской поток к другим ближайшим станциям метро — «Гражданский проспект», «Политехническая», «Площадь Мужества» и «Лесная».

Для того чтобы ускорить движение «социальных» автобусов, на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Науки всему остальному транспорту отныне запретили левый поворот. Насколько удачной оказалась предложенная жителям временная транспортная схема, покажут ближайшие недели.

Станция «Академическая» была открыта 31 декабря 1975 года, она входит в состав самой длинной Кировско-Выборгской (первой) линии.

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