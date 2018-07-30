В деле о незаконном производстве вакцин в Китае будут задержаны 18 человек

Чанчунь, Китай, , 10:09 — REGNUM Полиция провинции Цзилинь на северо-востоке Китая дала запрос на арест 18 подозреваемых, вовлеченных в скандал вокруг производителя вакцины от вируса бешенства, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

По сведениям полиции, имеются доказательства того, что производитель антирабической вакцины для человеческого использования Changchun Changsheng Life Sciences Limited делал это нелегально.

Все подозреваемые в реализации некачественной продукции являются сотрудниками компании, включая председателя совета правления по фамилии Гао. Согласно уголовному праву Китая, полиция сделала документальный запрос в прокуратуру на получение разрешения на арест. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие на основании 1138 изъятых у компании Changchun Changsheng Life Sciences Limited, документов подтвердила фальсификацию производственных записей. При этом, подозреваемые пытались скрыть факт преступления и уничтожить 60 жестких дисков.

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