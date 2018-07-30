Оренбуржцу вынесен строгий приговор за уклонение от уплаты алиментов

Оренбург, , 10:05 — REGNUM В Оренбургской области житель Сорочинска признан виновным в совершении уголовного наказуемого деяния. Мужчина не выплачивал денежные средства на содержание ребёнка и ранее привлекался к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Общая сумма задолженность по алиментам составила более 380 тыс. рублей. В конце 2017 года 28-летний сорочинец привлекался к административной ответственности за неисполнение родителем обязанностей по содержанию ребёнка. Ситуация не изменилась, и последовало возбуждение уголовного дела.

В суде мужчина полностью признал вину. За уклонение от уплаты алиментов он приговорён в шести месяцам лишения свободы в отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

По данным УФССП по Оренбургской области, за первое полугодие 2018 года в регионе возбуждено 486 уголовных дел за уклонение от уплаты алиментных платежей. В отношении 252 должников вынесены обвинительные приговоры.