«Входите, открыто!»: москвичей приглашают пройти бесплатные обследования

Москва, , 10:03 — REGNUM Жители Москвы в августе в рамках проекта департамента здравоохранения «Входите, открыто!» смогут пройти бесплатные обследования в больницах Москвы, а также принять участие в занятиях и консультациях. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба московской мэрии.

«Московские врачи подготовили более 150 полезных мероприятий для москвичей, посетить которые смогут все желающие. Так, в августе около 20 клиник проведут дни открытых дверей для родителей и пар, готовящихся к рождению ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что только для будущих мам будет организовано более 80 курсов, консультаций, экскурсий по роддомам и лекций.

«В столичных больницах пройдут школы для пациентов по различным профилям. В рамках каждого мероприятия можно будет получить консультацию специалиста и задать все интересующие вопросы», — сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Более подробно с перечнем московских клиник, участвующих в проекте, а также с перечнем бесплатных манипуляций можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июля во всех московских больницах стало возможным круглосуточно навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Приказом профильного ведомства был утверждён порядок посещений и перечень необходимых для этого требований.

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