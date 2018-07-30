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Студент из Индонезии выиграл конкурс дизайна логотипа АСЕАН + 3

Общество

Цвет и форма логотипа символизируют надежду на то, что Объединение университетов АСЕАН +3 сможет продолжать свое сотрудничество

Джакарта, 30 июля 2018, 10:09 — REGNUM  Индонезийский студент факультета экономики и бизнеса Университета Аирланга Ади Висну Нугрохо выиграл конкурс дизайна логотипа АСЕАН + 3, сообщает Antaranews.

Логотип индонезийского студента стал победителем среди 152 проектов, выполненных 93 студентами из девяти стран.

АСЕАН + 3 — формат взаимодействия государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии с КНР, Японией и Южной Кореей, который был сформирован в 1999 году.

По словам создателя, цвет и форма логотипа символизируют надежду на то, что Объединение университетов АСЕАН +3 (ASEAN University Network) сможет продолжать свое сотрудничество благодаря партнерству в области коммуникации, образования и гармонии.

Ади Висну Нугрохо представил свой проект перед 93 ректорами и учеными из 43 университетов по всему АСЕАН + 3.

Логотип станет официальной эмблемой, которая будет напечатана на флаге Объединение университетов АСЕАН +3.

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