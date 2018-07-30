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Власти Бурятии отчитались о стабильной лесопожарной обстановке

Общество

Ситуацию с лесными пожарами в регионе контролирует группировка наземного патрулирования, также задействовано три воздушных судна

Власти Бурятии отчитались о стабильной лесопожарной обстановке
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Пожар в лесу

Улан-Удэ, 30 июля 2018, 09:53 — REGNUM  В Бурятии за прошедшие выходные (28−29 июля) потушили два лесных пожара. Один — в Заиграевском районе на площади 0,3 га, второй — в Кабанском районе на площади порядка 1,5 га. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 июля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), предположительно, оба возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём.

В целом, по данным ведомства, в Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. Ситуацию контролирует группировка наземного патрулирования, а также три воздушных судна. 28−29 июля возгорания в лесах Бурятии ликвидировали 12 сотрудников лесной охраны с использованием пяти единиц лесопожарной техники.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, в Сибирском федеральном округе лидером по количеству действующих пожаров является Красноярский край. По состоянию на 00:00 (мск) 30 июля там действовало 26 пожаров на землях лесного фонда (на площади 29 979 га) и 120 пожаров в зоне контроля (906 137 га).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня введён режим ЧС.

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Также непростая лесопожарная ситуация складывается в Иркутской области. Там действует один пожар на землях лесного фонда на площади 2323 га. Кроме того, зарегистрировано 11 пожаров в зоне контроля на площади 25 242 га.

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Лесные пожары — 2018
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