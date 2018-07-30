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В Китае за 6 лет отремонтировано около 2,1 млн жилищ инвалидов

Общество

Остается отремонтировать еще 3,3 млн

Пекин, 30 июля 2018, 09:50 — REGNUM  Около 2,1 млн жилищ людей с ограниченными возможностями были отремонтированы с 1 августа 2012 года по сегодняшний день в рамках программы создания безбарьерной среды в Китае, сообщают в Китайской федерации инвалидов, передает 29 июля агентство Синьхуа.

За время 13-го пятилетнего плана (2016−2020), ремонт жилищ людей с серьезными физическими нарушениями стал одним из ярчайших способов борьбы с бедностью среди инвалидов, заявил представитель федерации Чжоу Цзянь во время пресс-конференции.

«Строительство безбарьерных сооружений является символом прогресса и базисом для интеграции инвалидов в общество», — заявил Чжоу, добавив, что концепция безбарьерной среды постепенно отошла от строительства физического окружения и перешла к формированию социального окружения.

При этом отмечается, что еще порядка 3,3 млн домов предстоит отремонтировать. Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Китая, в самых отсталых районах страны, также успешно идет программа по трудоустройству нищих инвалидов.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-западе Китая успешно проходит трудоустройство нищих инвалидов

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Проблемы инвалидов
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