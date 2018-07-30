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Картаполова назначили куратором «Юнармии» — СМИ

Общество

Контроль над Пальмирой сирийские войска при поддержке ВКС РФ вернули себе 1 марта 2017 г

Картаполова назначили куратором «Юнармии» — СМИ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Андрей Картаполов

Москва, 30 июля 2018, 09:42 — REGNUM  Замминистра обороны РФ Сергея Шойгу по политико-воспитательной работе назначен командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов, под командованием которого освобождали сирийской город Пальмира. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны и подтвердил источник из окружения Картаполова.

По словам источников, 30 июля на совещании руководящего состава официально объявят о новом назначении.

Ожидается, что на этой должности Картаполов, который станет одиннадцатым по счету заместителем министра, будет курировать работу Главного управления по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контроль над Пальмирой сирийские войска при поддержке ВКС РФ вернули себе 1 марта 2017 г.

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