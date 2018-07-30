У армии России нет большой нужды в танках «Армата» — вице-премьер Борисов

Москва, , 09:35 — REGNUM Российская армия не испытывает большой нужды в танках «Армата», а текущие потребности закрываются модернизацией имеющейся военной техники, заявил 30 июля журналистам вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

«У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», — пояснил он.

Вице-премьер добавил, что танк Т-72 по-прежнему пользуется спросом у иностранных покупателей, поскольку по своим характеристикам превосходит «Абрамсы», «Леклерки» и «Леопарды». Поэтому модернизация старой техники позволяет экономить бюджет и поддерживать высокую эффективность военно-технических решений.

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