Понедельник, 30 Июля 2018 года
09:53:27 МСК

У армии России нет большой нужды в танках «Армата» — вице-премьер Борисов

Общество

Они дорогостоящие, поэтому целесообразнее модернизировать имеющуюся технику

У армии России нет большой нужды в танках «Армата» — вице-премьер Борисов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Т-14 «Армата»

Москва, 30 июля 2018, 09:35 — REGNUM  Российская армия не испытывает большой нужды в танках «Армата», а текущие потребности закрываются модернизацией имеющейся военной техники, заявил 30 июля журналистам вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

«У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», — пояснил он.

Вице-премьер добавил, что танк Т-72 по-прежнему пользуется спросом у иностранных покупателей, поскольку по своим характеристикам превосходит «Абрамсы», «Леклерки» и «Леопарды». Поэтому модернизация старой техники позволяет экономить бюджет и поддерживать высокую эффективность военно-технических решений.

Читайте также: Минобороны России заказало поставку в войска первых танков Т-14 «Армата»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить