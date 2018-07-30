Ярославские дома отметят табличками класса энергоэффективности

Ярославль, , 09:35 — REGNUM В Ярославской области в одной из первых из первых в России началась работу по присвоению класса энергоэффективности многоквартирным домам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В департамент государственного жилищного надзора поступило 481 заявление от товариществ собственников жилья и управляющих организаций о присвоении многоквартирным домам класса энергоэффективности. Класс «В» (высокий) присвоен одному дому, «С» (повышенный) — 75, «D» (нормальный) — 79, «E» (пониженный) — 114, «F» (низкий) — 32 и «G» (очень низкий) — 9 многоквартирным домам. Отказано в присвоении класса по 171 домам, так как необходимая информация была предоставлена не полностью.

«Класс энергоэффективности присваивается по заявительному принципу. Департамент оказывает данную услугу на безвозмездной основе. Всё больше управляющих организаций реализуют такое право, чтобы узнать, насколько рационально расходуются ресурсы и составить план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов», — пояснила директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елена Скоробогатова.

Все происходит по аналогии с холодильниками и стиральными машинами — в домах класса А, А+ и А++ потери тепла невысокие, а в зданиях категории Е, F и G расход энергии колоссальный. Строить дома класса С и ниже сегодня запрещено, а для «отличников» закон предусматривает налоговые льготы.