Почему толстеют российские подростки

Москва, , 09:33 — REGNUM Подростков, страдающих ожирением, действительно становится в России больше. С выводами российских диетологов согласен врач высшей категории, кандидат медицинских наук Павел Шумихин.

«Скорее всего, ожирение подростков связано изменением пищевого рациона подрастающего поколения и малоподвижным образом жизни вследствие увлечения гаджетами», — подчеркнул эксперт.

Его коллега, кандидат медицинских наук, руководитель отдела защиты прав пациентов АНО «Медицина и право» Константин Емешин напомнил, что ожирение — это один из факторов риска для широкого спектра заболеваний.

«Поэтому, конечно, лучше избавляться от факторов риска», — считает он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о резком росте числа подростков с избыточной массой тела в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила главный внештатный специалист-диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ожирение грозит всё большему числу российских подростков — диетолог