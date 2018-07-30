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Почему толстеют российские подростки

Общество

Эксперты полагают, что тому способствует изменение образа жизни

Почему толстеют российские подростки
Цитата из м/ф «Нехочуха». реж Юрий Бутырин. 1986. СССР
Нехочуха

Москва, 30 июля 2018, 09:33 — REGNUM  Подростков, страдающих ожирением, действительно становится в России больше. С выводами российских диетологов согласен врач высшей категории, кандидат медицинских наук Павел Шумихин.

«Скорее всего, ожирение подростков связано изменением пищевого рациона подрастающего поколения и малоподвижным образом жизни вследствие увлечения гаджетами», — подчеркнул эксперт.

Его коллега, кандидат медицинских наук, руководитель отдела защиты прав пациентов АНО «Медицина и право» Константин Емешин напомнил, что ожирение — это один из факторов риска для широкого спектра заболеваний.

«Поэтому, конечно, лучше избавляться от факторов риска», — считает он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о резком росте числа подростков с избыточной массой тела в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила главный внештатный специалист-диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ожирение грозит всё большему числу российских подростков — диетолог

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