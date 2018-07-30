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На Украине пытаются заставить служить в ВСУ «резервистов»

Общество

«Резервисты» сопротивляются

На Украине пытаются заставить служить в ВСУ «резервистов»
БТР-80 ВСУ — U.S. Army Europe Images

Харьков, Украина, 30 июля 2018, 09:04 — REGNUM  С 28 августа по 6 сентября в Харьковской области пройдут учения бригад территориальной обороны, сообщают 30 июля украинские «Вести».

Согласно сообщению, с 2015 года в Харьковской области проводятся сборы бригад территориальной обороны, в которые входят все граждане, не проходившие военную службу с 2014 года. Планируется, что в учениях примут участие 4 тыс. граждан, однако реально на сборы приходят 300−400 человек. Остальные «резервисты» отказываются участвовать в «военных играх».

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что в связи с нехваткой кадров в ВСУ на Украине решили создать «лидерские курсы», на которых в ускоренном темпе будут готовить младших лейтенантов.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: Дефицит кадров вынудил ВСУ ускоренно готовить офицеров-трусов

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Вооруженные силы Украины
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