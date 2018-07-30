Понедельник, 30 Июля 2018 года
09:55:53 МСК

В Москве за первое полугодие 2018 года снизилось число жертв ДТП

Общество

Это стало возможно благодаря совместной работе ГИБДД Москвы и транспортного комплекса города

В Москве за первое полугодие 2018 года снизилось число жертв ДТП
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Засада

Москва, 30 июля 2018, 09:04 — REGNUM  На дорогах Москвы за первые два квартала 2018 года погибли 196 человек, что на 17 человек меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что снижение числа жертв дорожно-транспортных происшествий стало возможно благодаря совместной работе ГИБДД Москвы и транспортного комплекса города. В ЦОДД отметили, что комплекс предпринятых мер включал в себя установку видеокамер и дополнительной подсветки на переходах, а также изменение схемы движения транспорта.

Читайте также: В Москве изменили режим работы более 50 светофоров

Напомним, 11 июля в пресс-службе ЦОДД Москвы сообщили, что в Москве будет установлен второй дорожный знак на гнущейся стойке, который при столкновении с автомобилем выгибается на 90 градусов в любом направлении, а потом способен принять прежнюю форму.

Читайте также: «Гибкие» дорожные знаки протестируют в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить