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Код «желтый»: сорокаградусная жара накроет северные районы Китая

Общество

Особенно в этом плане в зоне риска находятся Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая, а также провинции Ляонин и Цзилинь на северо-востоке Поднебесной

Код «желтый»: сорокаградусная жара накроет северные районы Китая
dimitrisvetsikas1969
Жара

Пекин, 30 июля 2018, 08:59 — REGNUM  Китайские метеорологи продлили «желтый» уровнь погодной опасности в связи с высокими температурами, воцарившимися в некоторых районах Поднебесной, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

На обширных районах центрального и южного Китая, включая город центрального подчинения Чунцин, а также провинции Хубэй и Фуцзянь температуры достигнут 37−39 градусов Цельсия, а в некоторых районах воздух может прогреться свыше 40 градусов, сообщили в Государственном метеорологическом центре. Особенно в этом плане в зоне риска находится Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая, а также провинции Ляонин и Цзилинь на северо-востоке Поднебесной.

Напомним, что в Китае действует трехцветная система предупреждения об угрозе высоких температур опасности от желтого до оранжевого и красного в порядке возрастания. В прошлый раз «желтый» уровень температурной опасности в Поднебесной был продлен 15 июля.

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Жара, засуха
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