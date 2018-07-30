Китайские школьники показывают высокую успеваемость при низком понимании

Пекин, , 08:47 — REGNUM Проведенное среди китайских школьников исследование Национального центра оценки качества базового образования министерства образования КНР выявило крепкую успеваемость в учебе, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Выяснилось, что доля студентов со средней и выше среднего успеваемостью по китайскому языку, математике и науках от общего числа принявших участие в исследовании школьников составляет 76%. Тем не менее в докладе также отмечается, что учащиеся проявляют относительно слабые результаты в применении комплексных знаний. Как ученики четвертого, так и восьмого класса в среднем достаточно слабо показали себя в научном познании и мышлении, а также понимании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подавляющее большинство китайских школьников имеют высокий уровне национального сознания и демонстрируют уверенность в будущем своей страны. Исследование проводилось среди 572 314 учеников четвертых и восьмых классов общеобразовательных школ в 973 уездах Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 90% китайских школьников заявляют о гордости за свою нацию