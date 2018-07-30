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Китайские школьники показывают высокую успеваемость при низком понимании

Общество

Как ученики четвертого, так и восьмого класса в среднем достаточно слабо показали себя в научном познании и мышлении, а также понимании

Китайские школьники показывают высокую успеваемость при низком понимании
Michael Coghlan
Китайсике школьники

Пекин, 30 июля 2018, 08:47 — REGNUM  Проведенное среди китайских школьников исследование Национального центра оценки качества базового образования министерства образования КНР выявило крепкую успеваемость в учебе, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Выяснилось, что доля студентов со средней и выше среднего успеваемостью по китайскому языку, математике и науках от общего числа принявших участие в исследовании школьников составляет 76%. Тем не менее в докладе также отмечается, что учащиеся проявляют относительно слабые результаты в применении комплексных знаний. Как ученики четвертого, так и восьмого класса в среднем достаточно слабо показали себя в научном познании и мышлении, а также понимании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подавляющее большинство китайских школьников имеют высокий уровне национального сознания и демонстрируют уверенность в будущем своей страны. Исследование проводилось среди 572 314 учеников четвертых и восьмых классов общеобразовательных школ в 973 уездах Китая.

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Общее образование
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