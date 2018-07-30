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Патриарх Африки призвал не поддаваться давлению на Церковь на Украине

Общество

Политики приходят и уходят, а Церковь существует тысячи лет

Патриарх Африки призвал не поддаваться давлению на Церковь на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь Украины

Москва, 30 июля 2018, 08:44 — REGNUM  Разделение Церкви вслед за разделением государств — это неправильно, а потому не следует поддаваться политическому давлению на Церковь на Украине, заявил 30 июля Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор в интервью РИА Новости.

По его словам, Церковь существует тысячи лет и управляется по священным канонам. Политики же приходят и уходят, используя в деятельности собственные интересы, соображения и указания.

«В этом смысле Александрийский патриархат согласен с мнением Русской церкви о том, что политическому давлению нельзя поддаваться», — сказал Патриарх Феодор.

Напомним, Патриарх Африки находится с визитом в России в честь 1030-летия Крещения Руси. Ранее он провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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