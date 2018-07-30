Борьба за власть: пермский город Чайковский погряз в скандалах

Чайковский, Пермский край, , 08:50 — REGNUM В Чайковском Пермского края главу муниципального образования Алексея Третьякова отстранили от должности. Причиной названо воспрепятствование расследованию уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает портал chaikovskiy.ru.

Борьба за восстановление

Стоит отметить, что скандал вокруг главы города длится с марта 2018 года. Сначала градоначальник подал заявление в гордуму о сложении полномочий. Потом решил его отозвать, но депутатский корпус проголосовал за отставку главы. Тогда последовали суды. В первой инстанции решение гордумы признано законным, но апелляционный суд принял иное решение, и Алексей Третьяков был восстановлен в должности.

Пока Третьяков в судах отстаивал своё право восстановления в должности, происходили кадровые изменения. Сначала обязанности градоначальника исполнял первый заместитель мэра Михаил Новосёлов, в апреле он написал заявление об освобождении от должности, и место главы занял бывший заместитель главы Чайковского района Александр Пойлов. Тогда эксперты говорили о политических дрязгах, которые одолевают город перед выборами, назначенными на сентябрь 2018 года.

Читайте также: Кадровая встряска: в пермском городе дважды за месяц сменили главу

Временный выход

Суд Пермского края 9 июля удовлетворил иск Алексея Третьякова о признании незаконным решения думы Чайковского городского поселения о снятии с него полномочий главы городского поселения. С 10 июля Третьяков вышел на работу и вновь занял должность главы городского поселения — главы администрации Чайковского городского поселения.

В пресс-службе мэрии тогда отметили, что градоначальник, восстановленный в своих правах, основными своими задачами считает реализацию проектов по благоустройству, подготовку города к отопительному периоду, проведение в сентябре выборной кампании нового парламента и завершение объединительного процесса чайковской территории в округ.

Однако на выполнение этих задач повлияет временная отставка — на период следствия. Силовики считают, что Третьяков оказывает давление на подчинённых в то время, как в отношении него идёт расследование уголовного дела.

Временно отстранённый от должности глава Чайковского, в свою очередь считает, что выполнял свои обязанности. Выйдя на работу, он обнаружил, что в администрации скопилось много претензий от прокуратуры и других документов, по которым решение не принято. К подчинённым возникли замечания относительно их работы, были назначены служебные проверки. Тогда чиновники и обратились в следственные органы с заявлением, что на них оказывается психологическое давление.

Сотрудники комитета по управлению имуществом проходят свидетелями в рамках уголовного дела. Между тем Алексей Третьяков утверждает, что замечания были и к другим сотрудниками администрации, например, из отдела архитектуры и муниципального контроля, Жилкомэнергосервиса.

Опальный глава города намерен обжаловать решение силовиков. На это время во главе Чайковского вновь будет стоять временный начальник.

Борьба за власть?

В Пермском крае 9 сентября 2018 года пройдут выборы в депутаты. Эксперты прогнозируют горячую предвыборную гонку в тех муниципальных образованиях, которые прошли через реформу. Напомним, что Чайковский подвергся преобразованию и стал Чайковским городским округом. Информресурсы отмечают, что затянувшийся скандал вокруг главы города — это борьба за власть, которую ведут муниципальные чиновники и районные.

Читайте также: В объединённых округах Прикамья пройдут «горячие» выборы