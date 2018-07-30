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На территории синагоги в штате Индиана нарисовали нацистское граффити

Общество

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Вашингтон, 30 июля 2018, 08:36 — REGNUM  Полиция США расследует антисемитское граффити, которое обнаружено на территории местной синагоги в субботу, 28 июля, в городе Кармел, штат Индиана, сообщает местное издание Indystar.

Граффити изображает флаг нацистской Германии в окружении двух тевтонских крестов и нарисовано спрей-краской на кирпичных стенах, в которых стоит мусорный контейнер.

«Я возмущена этим отвратительным и ненавистническим актом антисемитизма в Кармеле, — написала в своем «твиттере» член Конгресса от Индианы Сьюзан Брукс, Я твердо поддерживаю нашу еврейскую общину».

Как сообщало, в конце 2017 года по США прошли несколько волн угроз в адрес еврейского сообщества этой страны. Десятки еврейских культурных центров массово получали угрозы от телефонных террористов.

«Эти лица или группы лиц стремятся разрушить наш образ жизни. Мы не намерены закрывать из-за этого учреждения», — заявил тогда Пол Гольденберг, консультирующий центры по вопросам безопасности.

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