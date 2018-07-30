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Двое фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» подали апелляции

Общество

Обоим арестованным срок содержания под стражей был ранее продлен до 25 сентября

Двое фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» подали апелляции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кемерово

Кемерово, 30 июля 2018, 08:33 — REGNUM  Бывший глава ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев направили в Центральный районный суд Кемерово апелляционные жалобы на решение суда о продлении в их отношении сроков содержания под стражей. Об этом сообщили в суде.

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Отмечается, что 19 июля обоим арестованным по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» срок ареста был продлен до 25 сентября 2018 года. Добавим, что всего по указанному делу о пожаре были взяты под стражу 11 фигурантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта на верхнем этаже кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, с которым удалось справиться лишь к утру 26 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, большая часть из которых — дети.

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Пожар в торговом центре Кемерово
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