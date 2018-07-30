В Красноярском крае заповедник открыли после нашествия медведей

Красноярск, , 07:58 — REGNUM Заповедник «Столбы» в Красноярском крае открыт для свободного посещения. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 июля, в пресс-службе заповедника.

Тем не менее сотрудники заповедника просят посетителей соблюдать меры безопасности: воздерживаться от одиночных прогулок и не подходить близко к хищнику в случае визуальной встречи, а тем более не пытаться его фотографировать или подкармливать. Нужно постараться неспешно удалиться в противоположном от зверя направлении. Также посетителей просят не оставлять в заповеднике пищевые отходы, которые и привлекают медведей в туристический район.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, «Столбы» в Красноярском крае закрыли для свободного посещения с 12 июля, так как участились случаи выхода медведя в туристско-экскурсионный район заповедника. На всех входах в заповедник был установлен строгий пропускной режим. Уточнялось, что только в Такмаковском районе за первую декаду июля зафиксировали 11 случаев встреч с медведицей и медвежонком.

В период закрытия заповедника для посещения специалисты усиленно патрулировали территорию. За последнюю неделю следов жизнедеятельности медведя в туристско-экскурсионном районе они не обнаружили.

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