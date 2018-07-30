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Ожирение грозит всё большему числу российских подростков — диетолог

Общество

В Минздраве России сообщили, что в 2017 году число граждан страны с диагностированным ожирением достигло 2 млн человек

Москва, 30 июля 2018, 07:44 — REGNUM  В России зафиксирован резкий рост числа подростков с избыточной массой тела, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист-диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По её словам, рост числа людей с ожирением наблюдается во всех возрастных группах, однако наиболее неблагоприятная ситуация — среди подростков.

«Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растёт. И это самая пугающая тенденция», — отметила Стародубова.

Напомним, в Минздраве России сообщили, что в 2017 году число граждан страны с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны.

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Добавим, ранее сообщалось, что в Пекине стремительно увеличивается количество подростков, страдающих от проблем с избыточным весом. Кроме того, 58,6% современных китайских школьников имеют проблемы со зрением, чаще всего это близорукость.

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