Очередной беглый коррупционер из списка Интерпола сдался властям Китая

Пекин, , 07:32 — REGNUM Один из самых разыскиваемых в Китае беглых коррупционеров Чжан Юнгуан вернулся 28 июля в Поднебесную, добровольно сдавшись полиции и вернув все незаконное нажитое борцам с коррупцией, сообщает агентство Синьхуа.

Чжан находился в списке 100 самых разыскиваемых беглых китайских экономических преступников Интерпола. Ранее он служил в полиции в полицейском участке, аффилированном с Наньшаньской веткой Шэньчжэньского муниципального Бюро общественной безопасности в провинции Гуандун на юге Китая. Он сбежал в США в 2010 году, после чего попал в список Интерпола с уведомлением с красным углом в августе 2013 года. Таким образом, уже 54 беглеца из списка 100 были пойманы властями.

Напомним, что 22 июня другой взяточник из списка 100 по имени Лай Минминь также добровольно вернулся из Австрии на родину, возвратив в полной мере всё нажитое нечестным путем.

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