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Шварценеггер на танке раздавил лимузин — видео

Общество

На кадрах видно, как Шварцнеггер вместе с ведущим Джеем Лено садится в танк M47 Patton II

Вашингтон, 29 июля 2018, 22:53 — REGNUM  Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер уничтожил девятиметровый лимузин, переехав его на личном танке. Видео опубликовал телеканал CNBC на портале YouTube.

На кадрах видно, как Шварцнеггер вместе с ведущим Джеем Лено садится в танк M47 Patton II, после чего уничтожает девятиметровый лимузин.

6 апреля представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил, что актер Арнольд Шварценеггер выписался из больницы Лос-Анджелеса после того, как ему была сделана операция на открытом сердце.

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