Туляки отмечают День ВМФ: «Тула» на параде в Североморске

Тула, , 22:10 — REGNUM В Петербурге прошел Главный военно-морской парад честь Дня Военно-Морского Флота. Парад принимал верховный главнокомандующий Владимир Путин.

В этом году в смотре приняли участие более 4 тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации.

Читайте также: На параде в Кронштадте показали новинки военного флота России

Перед началом основной части смотра глава государства обошёл на катере парадную линию боевых кораблей, собравшихся на Кронштадтском рейде, и приветствовал их экипажи. Президент также посетил Петропавловскую крепость и Петропавловский собор.

Глава государства поздравил с праздником всех, кто стоит на страже морских рубежей нашей Родины, несет вахту в дальних походах, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, береговыми войсками, кто преданно служит во славу российского флота.

«Честь и отвага, верность долгу, присяге были и остаются основой блистательных побед наших военных моряков. Вот уже более трех столетий отечественный флот утверждает статус России как мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои национальные интересы, защищать родную землю», — сказал Владимир Путин.

В честь праздника над Санкт-Петербургом был осуществлен пролет парадной группы авиации.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин также принял в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге. Он направил поздравления с Днем Военно-Морского Флота России и 285-й годовщиной со дня образования Северного флота командующему Северным флотом России Николаю Евменову. В нем, в частности, говорится:

«Моряки-североморцы во все времена славились своей доблестью, самоотверженностью и дисциплиной. Их мужество, смелость и способность выполнять даже самые сложные задачи всегда помогали России успешно отстаивать национальные интересы в любой точке мира. Благодаря современным, хорошо оснащенным судам и высокому уровню подготовки моряков наш Северный флот и сегодня по праву считается одним из сильнейших в мире. Уверен, что так будет и впредь».

Машиностроительные предприятия Северного флота в Северодвинске и оборонные в Туле связаны уже много лет. Одним из 20 кораблей, принявшим участие в параде в честь дня ВМФ на Северном флоте в Североморске, стал ракетный подводный крейсер «Тула».

Читайте также: Военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Североморске

К-114 «Тула» — это атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин», он относится ко второму поколению атомных подводных лодок (АПЛ). Крейсер построили в 1987 году в Северодвинске. Сейчас мало кто помнит, но АПЛ «К-114», построенная на верфях «Севмашпредприятия» в Северодвинске, была одной из последних стратегических подводных боевых единиц, построенных в Советском Союзе. Именно корабли этого проекта президент Владимир Путин назвал когда-то «надеждой ядерных сил России XXI века». В 1995 году был подписан договор об установлении шефских связей с администрацией Тульской области. 21 августа того же года подлодке было присвоено название «Тула».

В прошлом году крейсеру исполнилось 30 лет. В честь этого события было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве города Тулы с одноименным атомным подводным ракетным крейсером К-114.

Подписание соглашения прошло в филиале «Юнга» МЦ «Спектр», где находится морской музей. В рамках соглашения предусмотрено: пропаганда истории, культуры, трудовых достижений города-героя Тулы и ратных дел экипажа подводной лодки «Тула»; патриотическое воспитание граждан, совершенствование подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах России, укрепление связей моряков-подводников Северного флота и жителей города-героя Тулы, повышение престижа военной службы, уважение к флотским традициям; улучшение культурного досуга моряков-подводников. В музее будет воссоздана каюта с подводного крейсера, которую передали Тульской области во время ремонта подлодки.

Директор центра «Юнга» Олег Золотарев сообщил ИА REGNUM, что связь туляков с морем началась давно:

«Еще при царе Алексее Михаловиче железо для знаменитого корабля «Орел» заказывали у туляков. И в Петровские, Екатерининские времена строился Ивановский канал, который, по замыслу Петра I, должен был соединить верховья рек Дон и Шат, тем самым организовав большой водный путь к Черному и Азовскому морям. Это и фрегат «Надежда и Благополучие», который был построен одним из тульских купцов и первым открыл русскую торговлю в Средиземном море. И в нынешние времена тульские орудия, скорострельные пушки, спроектированные КПБ им. Шипунова, вполне возможно, поставляются на современные военные корабли».

В этом году был принят на вооружение корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» — модифицированная версия наземного «Панциря-С1». Планируется, что «Панцирем-М» будет вооружен авианосец «Адмирал Кузнецов», ремонтом которого занимается судоремонтный завод «Звездочка» в Северодвинске.

Также ЗРПК планируется вооружить малые военные корабли «Коракурт». Новый комплекс может быть оснащен ракетами от сухопутного комплекса, а также ракетой «Гермес-К», которая может наводиться на цель с помощью беспилотника.

Также в 2017 году стало известно, что АК 630-М-2 «Дуэт» защитит и другие корабли ВМФ РФ. Основу корабельной установки составляет зенитный шестиствольный автомат ГШ-6−30 с калибром снаряда 30 миллиметров. Темп стрельбы может достигать около 5000 выстрелов в минуту.

Тульская область шефствует над двумя подводными ракетными крейсерами — «Тула» и «Новомосковск». Служить на этих кораблях является почетной обязанностью жителей Тульской области, и эта традиция продолжается.

Справка

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Тула» — четвертый корпус проекта 667-БДРМ (по классификации НАТО «Дельта-4») — построен на предприятии в Северодвинске в 1987 году. По оценкам экспертов, подводные ракетоносцы проекта БДРМ составляют основу морских стратегических ядерных сил России. Эти подлодки имеют длину 167 и ширину 12 метров, водоизмещение до 11 тыс. 740 тонн. Максимальная глубина погружения — 400 метров, скорость — 24 узла, экипаж — 130 человек. Энергетическая установка состоит из двух атомных реакторов. Ядерное вооружение — 16 межконтинентальных ракет с разделяющимися боеголовками.