Севастополь обещает сделать всё для развития Черноморского флота

Севастополь, , 19:13 — REGNUM В День Военно-Морского флота России более 100 тысяч человек посетили Севастополь. Город сделает всё для дальнейшего развития Черноморского флота. Об этом 29 июля сообщил журналистам губернатор Дмитрий Овсянников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Город сделает всё, чтобы Черноморский флот развивался и чувствовал надёжный тыл, надёжное снабжение, экономику, социальную сферу», — отметил губернатор.

В рамках праздника в Севастополе прошёл торжественный парад и зрелищный военно-спортивный праздник с участием 30 боевых кораблей, подлодок и катеров, а также нескольких десятков самолётов и вертолётов.

«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета», — услышали севастопольцы с больших экранов слова президента России Владимира Путина, выступающего на военно-морском параде Балтийского флота в Санкт-Петербурге.

При этом премьер-министр страны Дмитрий Медведев День ВМФ встретил в Севастополе, посетив выступление хора Сретенского монастыря. Масштабный праздник в городе-герое завершится вечером большим концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

Как сообщало ИА REGNUM, парады военных кораблей в День ВМФ прошли 29 июля в Севастополе, Владивостоке, Астрахани, Балтийске, Полярном и Североморске, а также на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, более трёхсот лет военный флот России был и остаётся символом могущества нашего государства, служит надежной опорой его национальной безопасности.

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