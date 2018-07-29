В Обнинске поздравили моряков-подводников с Днём ВМФ РФ

Обнинск, Калужская область, , 18:39 — REGNUM В Калужской области, жители Обнинска, далекого от морей и океанов, с полным правом считают День Военно-морского флота (ВМФ) России своим праздником, ведь именно в первом наукограде России более полувека располагается Учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Как сообщили 29 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, жители города шефствует над атомной подводной лодкой «Обнинск». Власти Обнинска стараются сделать все, чтобы экипаж корабля чувствовал заботу и поддержку горожан, которые гордятся тем, что в Обнинске есть свои военные моряки, и успешно работает система подготовки школьников к службе в Военно-морском флоте России.

По случаю праздника, глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания Владимир Викулин и глава администрации Обнинска Владислав Шапша поздравили военных моряков и пожелали им с честью выполнять свой ратный долг.

Напомним, формирование 8 июня 1956 года учебного центра ВМФ связано с первыми шагами по созданию в стране океанского ядерного ракетно-атомного флота. На протяжении более полувека центр является надёжной кузницей кадров для атомных субмарин.

Сегодня учебный центр ВМФ осуществляет подготовку экипажей подводных лодок, реализует дополнительные образовательные программы повышения квалификации и переподготовки подводников по различным специальностям. Также здесь проходят практику и стажировку курсанты, продолжают подготовку офицеры-выпускники военно-морских институтов.

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