Воскресенье, 29 Июля 2018 года
19:54:53 МСК

В частных школах Великобритании уменьшилось число граждан РФ — СМИ

Общество

В 2018 году в частных британских учебных заведениях получали образование почти 1700 граждан РФ

В частных школах Великобритании уменьшилось число граждан РФ — СМИ
Grempletonian
Ученики частной школы

Лондон, 29 июля 2018, 18:33 — REGNUM  За последние три года в Великобритании резко сократилось число граждан Российской Федерации, обучающихся в частных школах. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Независимого совета школ.

Так, в 2018 году в частных британских учебных заведениях получали образование почти 1700 граждан РФ, тогда как в 2015 году их число составляло около 2800 человек.

Газета напоминает, что из-за обвинений Лондона в адрес Москвы в «кибератаках» и «причастности к отравлению в Солсбери» отношения двух стран ухудшились. Это, по мнению издания, могло отразиться на сокращении числа российских школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 г. в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон, не предоставив доказательств, сразу обвинил в покушении Москву.

Россия все обвинения отрицает.

Читайте также: Полиция Британии уверена, что за отравлением Скрипалей стоят две группы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить