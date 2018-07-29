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Военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Североморске

Общество

День Военно-морского флота отмечают в России 29 июля

Североморск, Мурманская область, 29 июля 2018, 16:59 — REGNUM  В параде в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Североморске, который является главной военно-морской базой Северного флота России, приняли участие более 20 кораблей и подводных лодок.

Так, в мероприятии приняли участие ракетный подводный крейсер «Тула», атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и др.

Напомним, День Военно-морского флота отмечают в России 29 июля. Главный парад в честь праздника, который принимал президент страны Владимир Путин, прошел в Санкт-Петербурге.

В торжественном смотре приняли участие более 4 тыс. моряков, а также более 40 кораблей и катеров и группа морской авиации.

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