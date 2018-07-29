Международный конкурс «Мастер — оружейник» начался в Пензенской области

Пенза, , 15:31 — REGNUM В Пензенской области на полигоне «Учебный» состоялось торжественное открытие международного конкурса «Мастер-оружейник», сообщает 29 июля новостной портал PenzaNews.

Конкурс организован в рамках IV Армейских международных игр. В этом году в конкурсе приняли участие команды шести стран.

В церемонию открытия конкурса были включены показательные выступления спортсменов ДОСААФ и юнармейцев. Страны-участницы представили танцевальные постановки, также были исполнены народные песни на национальных языках.

Сообщается, что конкурс будет проходить в пять этапов и продлятся до 5 августа. Команды будут соревноваться в ремонте российского вооружения, кроме того, будут соревнования по оружейному биатлону и комплексная эстафета ремонтных взводов.

Напомним, что IV Армейские международные игры проводятся в этом году с 28 июля по 11 августа. В них примут участие более ста команд из 33 стран мира. Всего игры включают 28 конкурсов, 17 из которых будут проведены в России.