В Ульяновске прошел митинг по случаю Дня военно-морского флота России

Ульяновск, , 14:00 — REGNUM В Ульяновске прошел торжественный митинг, посвященный Дню военно-морского флота России. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к Вечному огню на Площади 30-летия Победы. В церемонии принял участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Выступая на митинге, Морозов подчеркнул, что Ульяновская область имеет самое прямое и непосредственное отношение к славе российского военно-морского флота, так как множество жителей региона поколение за поколением от рядового матроса до адмирала служило и продолжает служить на Тихоокеанском, Северном, Черноморском и Балтийском флотах, на Каспийской и Амурской Флотилии.

Также в Ульяновской области расположено научно-производственное объединение «Марс», которое успешно трудится над укрепление военно-морского щита России.

«От всего сердца желаю ветеранам, военным моряками и ульяновцам крепкого флотского здоровья, мирного неба, чистого горизонта!» — сказал губернатор Морозов, выступая на митинге.

Ветеранам-морякам были вручены благодарственные письма и медали «100 лет Советской армии и Военно-морскому флоту».

В завершении митинга состоялось подведение итогов конкурса костюмов, посвященных Дню Военно-морского флота, а также выступление творческих коллективов города.