Спасибо, брат, за пряники. И мощный «Корнет»: обзор тульских событий

Ксения Плинер, , 14:25 — REGNUM

Депутат Государственной думы Николай Петрунин стал автором законопроекта об уголовной ответственности за повторные незаконные врезки в трубопроводы. Данный документ прошел второе чтение в Госдуме Российской Федерации.

Находясь с рабочим визитом в Москве, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с президентом Американской торговой палаты Алексеем Родзянко. В рамках мероприятия прошла презентация инвестиционного потенциала Тульской области.

В правительстве Тульской области обсудили вопросы работы с инвесторами. Планируется, что в текущем году будут завершены пять инвестиционных проектов.

Алексей Дюмин провел рабочее совещание по вопросу обеспечения водоснабжения в Тульской области. В нём приняли участие главы ряда муниципальных образований и члены правительства региона.

Несколько районов Тульской области останутся без представителя в региональном парламенте — депутата Тульской областной думы Андрея Самошина признали виновным в смерти трех сотрудников его предприятия.

Бывшему главе Новомосковска Вадиму Жерздеву изменили меру пресечения. Теперь он будет находиться под домашним арестом, с соответствующими ограничениями на передвижение и общение с окружающими.

Правительство Тульской области обсуждает работу регионального комитета по спорту. В настоящее время в регионе построено 2 336 спортивных объектов, за прошлый год их количество было увеличено на 38 единиц.

Согласно официальным данным Тулстата, в 2016 году было образовано 9053 тысяч тонн различных отходов (производства и потребления). Для сравнения, в начале столетия они накопились в объеме 1751 тысяч тонн.

На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил тульский пряник, написав дарителю: «Спасибо, дорогой БРАТ, за пряники и сладости! Все вместе кушаем».

Ракеты комплекса «Корнет» были названы одним из «самых мощных и точных бронебойных» снарядов. По мнению американского издания, термобарические ракеты, наряду с возможностью отслеживать противника, делают «Корнет» одним из самых мощных инструментов системы ограничения доступа.

В Туле прошли праздничные мероприятия, которые были посвящены 466-летию обороны Тульского кремля и Дня иконы Николы Тульского. Праздничная литургия прошла в 8 часов утра в храме колокольни Успенского собора.

Нет нелегальному газу

Депутат Государственной думы от региональной группы № 21 (Брянская область, Калужская область, Смоленская область, Тульская область) Николай Петрунин стал автором законопроекта об уголовной ответственности за повторные незаконные врезки в трубопроводы. Данный документ прошел второе чтение в российском парламенте. Согласно законопроекту, предусматривается уголовная ответственность за повторные незаконные врезки в трубопроводы. Для тех, кто совершает правонарушение впервые, предусмотрен штраф по статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а для тех, кто повторно совершает врезку, предлагается ввести наказание вплоть до лишения свободы до восьми лет.

Для Тульской области этот законопроект особенно актуален в связи со знаменитой историей в посёлке Плеханово. Напомним, что в 2016 году в посёлке Плеханово под Тулой, где на тот момент в России находился самый большой цыганский табор, принудительно снесли незаконные постройки. Всего было ликвидировано около 120 жилых строений.

Тогда после аварии на газопроводе выяснилось, что жители посёлка незаконно получают газ, воду и электричество в промышленных масштабах. Ущерб исчислялся десятками миллионов рублей. За коммунальные услуги никто не платил, а на дома не было вообще никаких документов. Судебные иски жители и вовсе игнорировали. Когда газовщики попытались провести ремонт трубопровода и удалить опасные самодельные подключения, на них накинулось около трехсот жителей табора, вооруженных палками и камнями. Для урегулирования конфликта был создан координационный штаб, проблему обсудили с представителями диаспоры. Власти предложили хозяевам сносимых построек заняться легальным оформлением участков, а затем строить дома — уже совершенно законно.

Сам автор законопроекта уверен в успехе проекта:

«Сегодня документ находится в высокой стадии проработки, ко второму чтению мы учли все замечания правительства и Верховного суда. А потому, надеюсь, нам удастся принять его до парламентских каникул и тем самым внести свой вклад в решение проблемы самовольных подключений к газовым и нефтяным трубопроводам».

Дорожить инвесторами

В текущем году Тульская область планирует завершить пять инвестиционных проектов. 16 июля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсуждался ход реализации в регионе инвестиционных соглашений.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, с 2016 по 2018 годы по итогам участия региона в Российском инвестиционном и Петербургском международном экономическом форумах было заключено 55 инвестиционных соглашений. Общий объем инвестиций составил свыше 290 млрд рублей. Более того, их реализация поспособствует созданию около 9 тыс. рабочих мест.

Также в 2016 году было заключено 13 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 90 млрд рублей. Предусматривается, что при их реализации будет создано свыше 3200 рабочих мест. В 2017 году было заключено 15 инвестиционных соглашений (свыше 83 млрд рублей, более 2200 рабочих мест), в 2018 году — 27 инвестиционных соглашений (120 млрд рублей инвестиций, более 3700 рабочих мест).

Кроме того, Лаврухин напомнил, что Корпорация развития Тульской области ведет индивидуальное сопровождение каждого инвестиционного проекта. Была внедрена в практику система мониторинга статуса проекта. Подобный формат работы позволяет обеспечивать административно-техническое сопровождение инвесторов проектной командой в режиме «одного окна».

Также министр рассказал, что с помощью регионального инвестиционного фонда, сформированного за счет бюджетных ассигнований Тульской области, в Воловском районе для инвестора создана инженерная инфраструктура для строительства комплекса по производству кормов. Это даст возможность привлечь свыше пяти миллиардов рублей инвестиций в регион, а это, согласно подсчетам, новые 1300 рабочих мест.

На сегодняшний день уже было завершено семь проектов с общим объемом инвестиций свыше 11 млрд рублей.

Лаврухин, помимо всего прочего, рассказал, что реализация проекта металлургического производства «Хромбур» была заморожена. Однако на предназначавшуюся для него площадку уже были найдены два потенциальных инвестора. На данный момент с ними идут переговоры.

Как отметил Дюмин, в докладе были обозначены впечатляющие цифры задекларированных инвестиций. За I квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего инвестиции приросли на 36%.

«Мы должны не просто дорожить инвесторами, которые приходят в наш регион, но и оправдывать оказанное нам доверие», — добавил Дюмин.

Эксперт Института региональной экспертизы Вячеслав Тарасов уверен, что тульские власти используют полный спектр инструментов для привлечения инвестиций в регион:

«Тульская область в последние годы показывает очень неплохие результаты по привлечению инвестиций. Это подтверждают и цифры — показатель инвестиций в основной капитал стабильно увеличивается начиная с 2015 года. Очевидно, региональные власти не боятся быть новаторами и пользуются всеми возможными новыми экономическими инструментами по привлечению инвестиций в регион. Среди них и инфраструктурная ипотека, о которой говорил президент, и специальные инвестиционные контракты, которые дают потенциальным инвесторам уверенность в том, что с их бизнесом всё будет хорошо. На последнем ПФЭМ-2018 было заключено 2 контракта СПИК. Синергетический эффект от подобных крупных инвестиционных проектов огромен».

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Список иностранных партнеров растет

Находясь с рабочим визитом в Москве, губернатор Дюмин провел встречу с президентом Американской торговой палаты Алексеем Родзянко. В рамках мероприятия прошла презентация инвестиционного потенциала Тульской области.

Глава Тульской области отметил, что созданные условия для ведения бизнеса уже оценили компании Cargill и P&G. На сегодняшний день товарооборот Тульской области с Соединенными Штатами лишь в прошлом году составил свыше 500 млн долларов, это на 49% выше по сравнению с 2016 годом. Одно из основных направлений сотрудничества — развитие бизнес-проектов.

Кроме того, 24 июля Дюмин встретился с руководителями дипломатических представительств РФ за рубежом (в Андорре, Алжире, Австрии, Конго, Бахрейне, Швейцарии, Сьерра-Леоне, Словакии, Болгарии, Вьетнаме, Гвинее, Испании, Македонии, Мозамбике, на Сейшельских островах). Губернатор выразил благодарность руководителям дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом за решение посетить Тульскую область. Более того, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне Александр Брегадзе крайне высоко оценил продукцию, которая производится предприятиями Тульской области, в том числе оборонными.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков пояснил: Тульская область ранее ассоциировалась, прежде всего, с оборонным производством, которое сохранилось и развилось в соответствии с современными требованиями. Однако чтобы темпы развития региона позволяли заявлять о лидерских амбициях, необходимо не только расширять и совершенствовать существующие мощности, но и осваивать новые направления. Географическое положение региона, профессиональные компетенции населения и его давние традиции вполне позволяют говорить о наличии возможностей для достаточно серьезного рывка в развитии Тульской области.

«Стремление к этому и демонстрирует руководство региона. Расширение списка иностранных партнеров, проекты в области диверсификации экономики, в сфере инвестиций в инфраструктуру показывают внимание к новым технологиям и человеческому капиталу. Усилия региональных властей направлены на улучшение качества жизни и достижение высоких позиций по уровню экономического развития, что вполне соответствует заявленному на государственном уровне вектору развития всей страны», — отметил Простаков.

Водоснабжение

В областном правительстве обсудили вопрос обеспечения водоснабжения. В обсуждении приняли участие главы ряда муниципальных образований и члены правительства региона. Глава региона подчеркнул, что постоянно рассматривает жалобы граждан на некачественное водоснабжение. И в июне этот вопрос встал особенно остро, лишь за один месяц пришло почти 300 обращений.

«Давайте не рассчитывать только на концессию. Люди хотят иметь воду сегодня, поэтому прошу точечно отрабатывать каждое обращение», — заявил Алексей Дюмин.

Среди «лидеров» по количеству жалоб на проблемы с водоснабжением оказался Киреевский район. Наибольшее число писем поступило из города Болохово. Глава региона напомнил, что на прошлой неделе лично разбирался с этой проблемой на месте, все поручения были даны. Подобные обращения в массовом порядке поступали из города Липки и поселка Приупского, однако там власти уже отчитались о проведенных работах. По словам главы администрации, началось обустройство новой артезианской скважины. Был сделан монтаж системы очистки воды, производятся пусконаладочные работы, ведется отбор проб воды на анализ.

В городе Донской ситуация сдвинулась в положительную сторону — при поддержке правительства половина водопроводных сетей из частной собственности была отдана под ответственность муниципалитета. Город получил финансовую помощь на реконструкцию коммуникаций в Северо-Задонске, однако жалобы из других микрорайонов города продолжают поступать. В свою очередь глава администрации Донского Руслан Бутов сообщил, что причиной понижения давления в системе холодного водоснабжения стал большой разбор воды в связи с началом поливочного сезона.

По словам губернатора, также непростая ситуация складывается с водоснабжением и в Узловском районе. Поступили жалобы из нескольких населенных пунктов — поселков Дубовка и Партизан, а также микрорайона Красная Узловая в самом районном центре. Люди пишут о постоянных отключениях воды, после которых ее приходится долгое время сливать. На это глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал, что сети холодного водоснабжения микрорайона Красная Узловая, поселка Дубовка и поселка Партизан с 2006 года находились в конкурсном управлении. Работы по капитальному ремонту не производились, поэтому износ сетей увеличился. В настоящий момент сети были изъяты из конкурсной массы. Это даст возможность муниципалитету вкладывать средства в инфраструктуру и прорабатывать варианты концессионного соглашения. Подводя итоги, Дюмин поручил министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко систематизировать предложения глав по решению всех обозначенных вопросов и совместно с ними разработать комплекс мер по улучшению качества водоснабжения.

«Нужно уходить от латания дыр и начинать комплексно решать накопившиеся проблемы. Минфину Тульской области поручаю увеличить объем бюджетных ассигнований на программу модернизации объектов ЖКХ с учетом потребностей, обозначенных министерством строительства и ЖКХ региона», — сказал глава региона.

Эксперт в области ЖКХ Михаил Блинов отметил, что именно комплексный подход может решить проблемы, накопившиеся в сфере ЖКХ.

«Это касается не только Тульской области, но и России в целом. Дело в том, что коммунальная инфраструктура стремительно ветшает. Если не рассматривать данный вопрос вкупе с другими аналогичными, касающимися обеспечения туляков коммунальными ресурсами, прогресса в отрасли ЖКХ достичь будет невозможно. Важно, чтобы местные власти продолжали удерживать данную проблему в фокусе своего внимания», — заключил эксперт.

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Ответил за гибель

В ходе заседания Чернского районного суда 18 июля генерального директора предприятия «Максим Горький», депутата Тульской областной думы Андрея Самошина признали виновным в смерти трех сотрудников предприятия. Депутат должен будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Отметим, что история эта тянется еще с начала 2018 года. 10 февраля на крыше склада с картофелем образовалось слишком много снега. В результате кровля обрушилась, придавив собой подсобных рабочих, все трое погибших — граждане Узбекистана. Было установлено, что обязанность по соблюдению требований охраны труда была возложена на руководителя. 9 февраля 2017 года Самошин издал приказ, согласно которому ответственным за эксплуатацию всех объектов на территории деревни Поповка 1-я Чернского района Тульской области назначен С.

«Однако, вопреки требованиям Трудового кодекса РФ, данный приказ не был доведен Самошиным А.А. до сведения руководителя С., в связи с этим он не мог исполнять данный приказ и возложенные на него обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений ООО «Максим Горький», в том числе по организации своевременной очистки их покрытий и кровли от скоплений снега», — цитируют пресс-службу УСД «Тульские новости».

Суд признал Самошина виновным согласно статье по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требования охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) и назначил штраф в 250 тыс. рублей. Однако прокуратура не стала соглашаться с подобным решением, посчитав его незаконным и необоснованным. К тому же, по данным «Тульских новостей», стало известно, что компенсацию семьям погибших гендиректор оплатил из кассы компании «Максим Горький». В итоге повторный суд также признал ответчика виновным и увеличил сумму штрафа до 1 млн рублей.

После оглашения приговора 20 июля Андрей Самошин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата областной думы.

«Самошин Андрей Анатольевич направил в Тульскую областную думу заявление о сложении полномочий депутата. Основание — личные обстоятельства. Заявление было рассмотрено на комиссии по регламенту и депутатской этике. Комиссия приняла решение внести на рассмотрение Тульской областной думы проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Тульской областной думы Самошина Андрея Анатольевича», — говорится в сообщении пресс-службы областной думы по итогам заседания комиссии по регламенту и депутатской этике регионального парламента.

Вопрос о сложении полномочий депутата будет рассмотрен 27 сентября 2018 года на заседании областной думы.

Заметим, что поскольку Самошин — депутат-одномандатник, то при сложении его полномочий должны будут проводиться довыборы. Однако после 27 сентября до новых выборов останется меньше года, и в подобных случаях довыборы не назначаются. Таким образом Арсеньевский, Дубенский, Одоевский и Ленинский районы Тульской области, а также Привокзальный округ Тулы останутся без представителя.

Независимый аналитик Иван Аркатов считает важным, что в Тульской области «неприкасаемых нет».

«Очень хорошо, что региональная власть, в частности Тульской области, тесно сотрудничает с правоохранительными органами. Самое главное, что нет исключений для представителей власти, неприкасаемых нет. Ведь в результате халатности погибли люди».

Домой — но с браслетом

Вадиму Жерздеву, бывшему главе администрации города Новомосковска, изменили меру пресечения. Теперь он будет находиться под домашним арестом, с соответствующими ограничениями на передвижение и общение с окружающими.

Напомним, 4 июня Жерздев был заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Суть дела основана на событиях полуторагодичной давности. Тогда проходил аукцион на право выкупа муниципальной земли под парковку. Насколько известно, администрация Новомосковска выставила на торги три участка земли на улице Трудовые резервы. Однако после того, как на торгах появилась неизвестная московская фирма, администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации.

15 июня депутаты Новомосковска приняли отставку Жерздева. Он написал заявление «по собственному желанию». В настоящий момент обязанности главы администрации Новомосковска исполняет бывший начальник областной Госжилинспекции Алексей Бирюлин.

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О спорт, ты — мир!

Правительство Тульской области обсуждает работу регионального комитета по спорту. В настоящее время в регионе построено 2 336 спортивных объектов, за прошлый год их количество было увеличено на 38 единиц. Также за прошлый год удалось повысить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 35,5% от общего числа жителей области.

Несмотря на эти успехи, правительство области признало, что пока в регионе недостаточно спортивных объектов, включая плавательные бассейны, спортивные залы и прочие плоскостные спортивные сооружения для полного удовлетворения потребности жителей.

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин отметил, что Тульская область, как и сам областной центр, еще несколько лет назад производили впечатление депрессивного региона. Близость к Москве негативно отражалась на развитии региона: массовая миграция в столицу квалифицированных специалистов была одной из главных проблем. Но дело было не только в привлекательных столичных зарплатах — в самой области были большие проблемы с социальной инфраструктурой. Для того, чтобы тульская земля стала комфортной для жизни людей, не делалось практически ничего, кроме громких обещаний, часто заканчивавшихся коррупционными скандалами. На скамье подсудимых оказался прежний губернатор Дудка, сменивший его бизнесмен Груздев уделял больше внимания другим проектам.

«Сегодня мы наблюдаем за изменениями в Тульской области с удовольствием. За последние полтора года в регионе из числа крупных объектов построили четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Что важно, они открыты в районах, а не в административном центре. Заработала ледовая арена в Новомосковске и строится арена в Туле. Возрождается тульский велотрек: велосипедисты, наконец, почувствовали, что не безразличны властям со своими проблемами. Эти и многие другие достижения демонстрируют большой интерес главы региона Дюмина к тому, чтобы возродить спорт в области и не на словах, а на деле поддержать здоровый образ жизни», — резюмировал Головашин.

Мусор и экология

Туластат опубликовал данные по отходам за 2016 год, было образовано 9053 тыс. тонн различных отходов (производства и потребления). Для сравнения, в начале столетия они накопились в объеме 1751 тыс. тонн.

Отмечается, что резкий скачок образования отходов произошел в 2015 году — сразу до 8651 тыс. тонн за год. Однако, согласно той же статистике, одновременно выросли и объемы использования и обезвреживания отходов: из общей массы (9053 тыс. тонн) было преобразовано и уничтожено 6927 тыс. тонн. Однако процесс накопления отходов по-прежнему серьезно опережает процесс использования и обезвреживания.

Стоит заметить, что в отчетном 2016 году сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты достиг пугающих 161 млн м3. Это рекордный результат начиная с 2000 годов.

Выбросы в атмосферу ядохимикатов были зафиксированы на отметке в 326 тыс. тонн, из них сильнее всего загрязняют атмосферу автомобильные выхлопы — 184 тыс. тонн. Больше было только в 2014 году — 186 тыс. тонн.

Кроме того, по данным Тульской природоохранной прокуратуры, в регионе за полгода зафиксировано более 900 случаев эковредительства.

«В 1 полугодии 2018 года природоохранной прокуратурой выявлено более 900 нарушений, в суды направлено 46 заявлений, внесено 121 представление, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 120 лиц», — говорится в тексте отчета ведомства.

Отмечается, что свалки твердых коммунальных и промышленных отходов лидируют среди всех нарушений. Было вынесено 18 представлений по результатам проверок, включая руководителей предприятий «Архангельская коммунальная служба», МУП «Водоканализационное хозяйство г. Алексин», «Изорулон», «Щегловский вал» и «Новомосковская акционерная компания «Азот»,

Более того, администрациям шести муниципальных образований — Тепло-Огаревского, Киреевского, Каменского, Плавского, Щекинского, Чернского районов — были предъявлены девять исковых заявлений с требованием ликвидировать отходы.

Не сильно были озадачены предприятия и исполнением законодательства об охране атмосферного воздуха. В ходе проверок были выявлены факты проведения инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, отсутствия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ, неиспользование сооружений, оборудования для очистки вредных веществ. 27 представлений было внесено по результатам проверок руководителям хозяйствующих субъектов.

В свою очередь Минприроды решает, как мотивировать граждан к раздельному сбору мусора. Так, например, поступают предложения заварить мусоропроводы в многоэтажных домах и оборудовать мусорные площадки камерами. Заметим, что дифференцированный сбор отходов в стране законодательно закреплен президентским законом «Об отходах производства и потребления». Власти, согласно нормам, обязаны следить за наличием на площадках контейнеров для разного мусора и контролировать порядок его утилизации.

В области упорядочить проблему с мусором пытаются уже несколько лет, но безуспешно — в любом дворе можно увидеть зловонный пакет, вываленный на проезжую часть, газон или рядом с баком/контейнером. Пока тульские власти решили не применять штрафы против горожан, которые не задумываются о сохранении чистоты. Дело в том, что жители многоэтажных домов имеют на руках договор на вывоз мусора, а собственники домов малой этажности обязаны пользоваться контейнерными площадками или платить за соответствующий вывоз.

Власти хотят приучить жителей многоэтажек самих контролировать наполнение контейнеров выше нормы или за его пределами и сообщать куда надо. На каждой площадке управлением по административно-техническому надзору размещены информационные таблички с номером данной площадки и единым номером для смс-сообщений.

Кроме того, столкнувшимся со свалками тулякам предложили сообщать об этом по телефону ЕДДС: 47−20−34. В свою очередь в администрации Тулы подчеркивают, что докладывать нужно о неубранных контейнерных площадках, локальных свалках мусора, закрытых муниципальных свалках ТКО площадью более 1 га. Завалы у контейнерных площадок обещают расчистить за три дня, несанкционированные мусорные свалки — за полмесяца.

Спасибо, БРАТ, за пряники

Знаменитые тульские пряники оценил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, опубликовав на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» отзыв, растиражированный местными СМИ.

«Пряников на свете очень много. Но «Тульский» один! Самый вкусный, сладкий, нежный и красивый! Спасибо, дорогой БРАТ, за пряники и сладости! Все вместе кушаем. Даже я не смог отказать себе в удовольствии попробовать пряник с чаем!» — написал Кадыров.

Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» продолжает дело, начатое еще в 1685 году — именно в этом году было найдено первое письменное упоминание о знаменитом прянике. С середины 19-го века популярность тульского пряника была настолько велика, что о нём рассказывали сказки, а в старинных былинах упоминали о печатном прянике, которым богатыри заедали вина заморские. В тесто пряников добавляют самые разнообразные пряности: корицу, кардамон, душистый перец, гвоздику, мускатный орех, бадьян, имбирь, мятное масло, ароматические эссенции, а также орехи, цукаты и изюм. Современные кондитеры сохранили древние традиции и заняли достойное место в сегменте кондитерских изделий, а продукция фабрики соответствует единому международному стандарту качества ISO 9000.

Знаменитое лакомство достойно оценено — с 1 июня 2017 года тульский пряник был включен в бортовое меню авиакомпании «Аэрофлот». Также пряник посетил российский «Дом спорта» на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и был включен в официальные сувениры ЧМ-2018.

Как сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», тульский пряник в 2017 году назвали самым узнаваемым брендом среди гастрономических брендов регионов.

National Interest о разработке тульских оружейников

Ракеты комплекса «Корнет» были названы одним из «самых мощных и точных бронебойных» снарядов. По мнению американского издания, термобарические ракеты, наряду с возможностью отслеживать противника, делают «Корнет» одним из самых мощных инструментов системы ограничения доступа, которое сдерживает потенциального противника путем создания опасности для его дислоцирования или перемещения.

Кроме того, National Interest выделяет отдельно высокую мобильность снарядов ПТРК «Корнет» и «Метис» и быстрое их приведение в боевую готовность:

«Их можно транспортировать небольшими группами по два-три человека, поэтому при необходимости они могут выполнять функцию высокоточного оружия в случае нападения».

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев заметил, что тульское конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова является одной из базовых структур по разработке нового оружия российского ВПК. Это мощный научно-производственный центр, который регулярно радует российского наблюдателя новыми образцами оружия. Аналитик отметил, что на параде 9 мая в Москве можно было увидеть несколько видов техники от тульских мастеров из КБП. Это и ЗРПК «Панцирь», а также новейшие многоцелевые комплексы дальнего действия «Корнет-ЭМ», БМД-4 «Бахча» и другие. «Особенность «Корнет-ЭМ» — это дальность стрельбы до 10 тысяч метров, его можно использовать в любое время суток и в самых сложных метеоусловиях. Комплекс предназначен для поражения современных танков и другой легкобронированной техники, а также ряда воздушных целей типа вертолетов. За российскими оружейными разработками пристально следят на Западе. Специализированная американская пресса достаточно регулярно выдает восторженные эпитеты тульским конструкторам. Особенно ситуация изменилась после сирийской кампании. Если раньше западные СМИ писали, что российские военные разработки хороши, но выглядят сырыми и не понятно, как они проявят себя в реальном бою, то после Сирии таких претензий к российскому оружию больше нет», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, американским конкурентом для «Корнета» является известный во всём мире ПТРК «Джавелин». Многие считают, что американский ПТРК является лучшим в мире. Но «Корнет» может поспорить с этим утверждением. Не зря эти комплексы привлекают внимание иностранных закупщиков. Например, Турция заинтересована в приобретении этих российских комплексов. Ведь в сравнении с Джавелинами российские комплексы стоят в обслуживании дешевле американских и израильских аналогов.

Оборона Тульского кремля

14 июля в Туле прошли праздничные мероприятия, которые были посвящены 466-летию обороны Тульского кремля и Дня иконы Николы Тульского. Праздничная литургия прошла в 8 часов утра в храме колокольни Успенского собора Тульского кремля. Она завершилась крестным ходом и установкой иконы Николы Тульского на Соборной площади.

Праздничное мероприятие на главной сцене началось с приветственных слов почетных гостей и членов правительства и органов исполнительной власти Тульской области. Атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик заявил, что жители Тулы отдают дань памяти героям обороны Тульского кремля в 1552 году, когда он был осажден войсками крымского хана Девлет-Гирея.

В ходе мероприятия в память о подвиге на главной сцене Тульского кремля прошло театрализованное представление и праздничный концерт. Кроме того, все желающие могли посоревноваться в силовом экстриме, поиграть в пейнтбол, принять участие в боях на мешках. Для гостей праздника работала выставка доспехов и оружия, выставка стрелкового вооружения, «Мастерская фехтовального искусства», полевая кухня.

Мероприятие было организовано Западным окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», правительство Тульской области и администрация Тулы осуществляли активную поддержку.