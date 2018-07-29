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Урал назван лидером по распространению ВИЧ в России

Общество

Наибольшее число людей с диагнозом ВИЧ в Уральском федеральном округе выявлено в Свердловской области

Урал назван лидером по распространению ВИЧ в России
Иллюстрация: Cdc.gov
ВИЧ

Екатеринбург, 29 июля 2018, 17:41 — REGNUM  В Уральском федеральном округе растёт число людей, обретших диагноз ВИЧ в 2017 году. Тем временем в стране заражение ВИЧ идёт на спад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно статистическому сборнику Минздрава, в 2017 году впервые диагноз ВИЧ в России выявился в 58,4 случаях на 100 тыс. населения, из них 3,6 случаев на 100 тысяч выявления среди детей. Это менее, чем в 2016 году, когда среди взрослых было выявлено 59,2 на 100 тыс. населения, а среди детей 4,4. В Уральском федеральном округе в 2017 году было обнаружено большее в России число ВИЧ-инфицированных в расчёте на 100 тыс. населения, 117,5 тогда как в 2016 году их было 116. То есть, когда заражения ВИЧ в целом по стране падают, на Урале они растут.

Наибольшее число заражение ВИЧ зарегистрировано в Свердловской области: 143,6 на 100 тыс. населения, из них 9,4 — дети. Далее по нисходящей идёт Тюменская область с 134,2 ВИЧ-инфицированных на 100 тыс., из них 8 — дети. В Челябинской области — 108,4 и 5,3 соответственно, в в ХМАО — 83,7 и 4,6; в ЯНАО — 52,7 и 2,8.

Если смотреть не на удельное число кратное 100 тысячам населения, а на абсолютное, то пальма первенства по числу выявления ВИЧ — у Сибирского федерального округа.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван регион – лидер по числу впервые выявленных случаев заболевания ВИЧ

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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