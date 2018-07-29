Патриарх Кирилл снял со всех должностей в РПЦ директора «Софрино» Пархаева

Москва, , 12:52 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл снял со всех должностей в организациях Русской православной церкви генерального директора предприятия «Софрино» Евгения Пархаева. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Предприятие «Софрино» занимается производством икон, церковного облачения, различной церковной утвари, продукции художественного и ювелирного искусства.

В сообщении пресс-службы сказано, что патриарх Кирилл своим указом от 28 июля освободил от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви, генерального директора ООО «Художественно-производственное предприятие «Софрино» Евгения Пархаева. Других подробностей не приводится.

Известно, что Пархаев являлся управляющим гостиничным комплексом Московского патриархата «Даниловская», а также куратором патриарших резиденций в Даниловом монастыре, Чисто переулке и Переделкино.

Стоит отметить, что Пархаеву исполнилось уже 77 лет. Недавно патриарх Кирилл наградил его орденом преподобного Андрея Иконописца I степени за его многолетний усердный труд на благо святой церкви.

Известно, что Пархаев работает в Московском патриархате с 1965 года. Директором предприятия «Софрино» он является более 30 лет — с 1987 года.