В Кронштадте за парадом следят более 40 тыс. зрителей

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Более 40 тысяч жителей Кронштадта и гостей города наблюдают Главный Военно-морской парад с набережных и причалов морского форпоста России. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

«Места для зрителей оборудованы на Южной стенке Средней гавани, форту Константин, на Зимней пристани и в Петровском парке», — отметил Краснобаев.

В настоящее время крупные корабли и подводные лодки проходят парадным строем в Кронштадте. Среди них — атомная подводная лодка «Орёл» и ракетный крейсер «Маршал Устинов», большие противолодочные корабли «Королев» и «Иван Грен», другие корабли и суда ВМФ России.

Напомним, Главный военно-морской парад проходит на Неве и в Финском заливе.

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