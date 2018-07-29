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В Кронштадте за парадом следят более 40 тыс. зрителей

Общество

Парад вызвал огромный интерес у жителей и гостей Петербурга и Кронштадта

Кронштадт, Санкт-Петербург, 29 июля 2018, 12:00 — REGNUM  Более 40 тысяч жителей Кронштадта и гостей города наблюдают Главный Военно-морской парад с набережных и причалов морского форпоста России. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

«Места для зрителей оборудованы на Южной стенке Средней гавани, форту Константин, на Зимней пристани и в Петровском парке», — отметил Краснобаев.

В настоящее время крупные корабли и подводные лодки проходят парадным строем в Кронштадте. Среди них — атомная подводная лодка «Орёл» и ракетный крейсер «Маршал Устинов», большие противолодочные корабли «Королев» и «Иван Грен», другие корабли и суда ВМФ России.

Напомним, Главный военно-морской парад проходит на Неве и в Финском заливе.

Читайте ранее в этом сюжете: По Неве в парадном строю идут боевые корабли и катера

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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