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29 июля в Москве ожидается до +27°С, ветер северо-восточный

Общество

Атмосферное давление при этом продолжит повышаться

29 июля в Москве ожидается до +27°С, ветер северо-восточный
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Москва, 29 июля 2018, 07:59 — REGNUM  Днем 29 июля в Москве ожидается от +25 до +27°С, сообщили в Гидрометцентре.

Ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный — 7−12 м/c.

Атмосферное давление при этом продолжит повышаться и составит 753 мм рт. ст. Ранее синоптики сообщили о том, что жаркая погода в России продержится всю следующую неделю.

«Сейчас по всей Европе…, на территории РФ и в Северной Сибири наблюдается сильная жара и волны тепла. Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании РФ говорят о том, что эту неделю жара точно будет продолжаться, на следующей неделе — тоже», — отметила замгендиректора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.

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