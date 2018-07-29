От цензуры к самопроверке: тюменский главврач не совладал с соцсетями

Тюмень, , 16:31 — REGNUM В Тюменской области возмущение общественности вызвал приказ директора ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город», которым для сотрудников вводилась самоцензура на страницах в социальных сетях. Документ был издан и подписан главным врачом медучреждения, бывшим директором департамента здравоохранения Тюменской области Андреем Кудряковым. После волны негодования приказ был аннулирован, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приказ датирован 25 июля 2018 года и был выпущен «в целях проведения работы в учреждении по профилактике, выявлению коррупционных рисков, созданию и управлению антикоррупционными процедурами». Согласно тексту документа сотрудники «Медицинского города» должны соблюдать на своих страницах в социальных сетях самоцензуру и «анализировать свои высказывания, фото и видеоматериалы». Медикам запрещено критиковать политику государства, высказывать неудовлетворённость работой, использовать в постах нецензурную лексику, выкладывать фотографии с алкоголем и сигаретами. Также непозволительно «лайкать» информацию, дискредитирующую образ и репутацию медицинского работника.

«Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой», — говорится в документе, подписанного главврачом Андреем Кудряковым.

Скриншот приказа был выложен в социальные сети. Тюменцы назвали приказ руководителя «Медицинского города» самодурством и произволом. Страсти кипели на протяжении трёх дней, пока 28 июля на сайте организации не появилось официальное извинение Андрея Кудрякова, который под натиском общественного мнения был вынужден отменить распоряжение.

«Мы поддерживаем культуру слова, культуру поведения, в том числе в социальных сетях, но свободу слова человека, данную Конституцией Российской Федерации, мы отменять не в праве. Приношу свои извинения сотрудникам и всем, кого взволновала данная ситуация. По данному факту проводится служебная проверка», — прокомментировал отмену собственного приказа Андрей Кудряков.

Приняв извинения, тюменцы уже не возмущаются, а иронизируют, что от цензуры главный врач «Медицинского города» ударился в самопроверку.

Напомним, Андрей Кудряков руководил департаментом здравоохранения Тюменской области с 2005 года по 2013 год. Был снят с должности прежним главой региона Владимиром Якушевым за «системные ошибки».

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