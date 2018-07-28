Воскресенье, 29 Июля 2018 года
00:10:17 МСК

У авиабазы Хмеймим в Сирии сбили запущенный боевиками беспилотник

Общество

Беспилотник, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории, уничтожен «штатными зенитными огневыми средствами»

У авиабазы Хмеймим в Сирии сбили запущенный боевиками беспилотник
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беспилотники

Москва, 28 июля 2018, 22:21 — REGNUM  Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближавшийся к российской базе Хмеймим, уничтожен в Сирии в пятницу, 27 июля. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

В сообщении говорится, что беспилотник, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории, уничтожен «штатными зенитными огневыми средствами».

Ранее в ночь на 17 июля неизвестные беспилотники вновь атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об ущербе не сообщалось.

Читайте также: Российские ПВО сбили беспилотник боевиков в районе базы Хмеймим

А также: Производство беспилотников боевиками в Сирии могло стать крупносерийным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить