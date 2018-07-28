У авиабазы Хмеймим в Сирии сбили запущенный боевиками беспилотник

Москва, , 22:21 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближавшийся к российской базе Хмеймим, уничтожен в Сирии в пятницу, 27 июля. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

В сообщении говорится, что беспилотник, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории, уничтожен «штатными зенитными огневыми средствами».

Ранее в ночь на 17 июля неизвестные беспилотники вновь атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об ущербе не сообщалось.

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