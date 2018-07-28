В Калуге состоялось богослужение в честь 1030-летия Крещения Руси

Калуга, , 20:03 — REGNUM В Калуге, сегодня, 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира состоялось торжественное богослужение, при участии духовенства всех трех епархий калужской митрополии.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, по окончании Божественной литургии было совершено молебное пение в честь Крещения Руси, которое завершился праздничным колокольным звоном.

В литургии, которую провёл митрополит Калужский и Боровский Климент приняли участие священнослужители, прихожане, а также губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель областного парламента Виктор Бабурин и министр строительства и архитектуры Белоруссии Анатолий Чёрный.

Напомним, в России 28 июля, день Крещения Руси, с 2010 года стал государственной памятной датой.

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