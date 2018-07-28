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Сестра Кобзона о состоянии артиста: «Всё хорошо»

Общество

Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон находится на плановом лечении

Сестра Кобзона о состоянии артиста: «Всё хорошо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Иосиф Кобзон

Москва, 28 июля 2018, 17:56 — REGNUM  Информация СМИ о том, что народный артист СССР депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон впал в кому, не соответствует действительности. Об этом сообщила сестра депутата Гелена в интервью RT.

«С Иосифом Давыдовичем всё хорошо…, — сказала она. — Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками?»

По словам Гелены, из-за болезни Кобзон в настоящее время находится на плановом лечении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона якобы из-за крайне тяжелого состояния подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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А также: Состояние Иосифа Кобзона остается стабильно тяжелым

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