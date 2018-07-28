В Самарканде приостановлена работа чаcтного телеканала

Самарканд, Узбекистан, , 18:00 — REGNUM Работа чаcтного узбекского телеканала STV приостановлена в Самарканде, сообщает 28 июля пресс-службы Министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Работа канала приостановлена на неопределенный срок за нарушение требований сразу нескольких государственных законов: «О средствах массовой информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О государственной молодежной политике» и «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью».

Решение принято после мониторинга работы телеканалов, в ходе которого была обнаружена демонстрация телеканалом материалов, неприемлемых для демонстрации в эфире.

Как сообщается, канал STV продемонстрировал мультфильм для взрослых и фильм из списка кинолент, не рекомендуемых для показа на территории Узбекистана.

При этом строгое предупреждение получил ташкентский телеканал Sevimli.

Напомним, что в 2014 году в Узбекистане уже приостанавливали вещание каналов РБК и «МИР», вещание их стало доступно только для пользователей спутникового телевидения. Кроме того, в Узбекистане действуют жесткие ограничения в отношении интернета.