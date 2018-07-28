Медведев поздравил патриарха Кирилла с 1030-летием Крещения Руси

Москва, , 16:45 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил с 1030-летием Крещения Руси патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Текст телеграммы обнародован в субботу, 28 июля, на сайте правительства РФ.

В телеграмме говорится, что исторический путь народа во многом предопределило принятие христианства, так как православие оказало большое влияние на развитие культурной и государственности жизни.

«Во все времена православие оставалось духовной опорой, позволяло преодолевать самые сложные испытания, выпадавшие на долю нашей страны, — говорится в телеграмме. — Мы ценим консолидирующую роль РПЦ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля текущего гола глава РФ Владимир Путин принял участие в крестном ходе в центре Москвы, который посвящен 1030-летию Крещения Руси.

Читайте также: Патриарх Кирилл: «Каждый год я служил в Киево-Печерской лавре»

А также: Путин примет участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси