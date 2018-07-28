Суббота, 28 Июля 2018 года
14:41:55 МСК

Владимир Путин принял участие в крестном ходе в честь Крещения Руси

Общество

Перед крестным ходом на Соборной площади Кремля состоялась торжественная литургия

Владимир Путин принял участие в крестном ходе в честь Крещения Руси
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (справа) и Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором на торжественном мероприятии по случаю 1030-летия крещения Руси

Москва, 28 июля 2018, 14:07 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в крестном ходе в центре Москвы, который посвящен 1030-летию Крещения Руси.

Сегодняшний крестный ход — часть масштабных торжеств по случаю праздника Дня крещения Руси.

Перед началом крестного хода на Соборной площади Кремля прошла праздничная Божественная литургия. Богослужение совершали патриарх Московской и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

Сегодняшний день — 28 июля — это государственная памятная дата Российской Федерации. Она посвящена Крещению Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира.

На богослужении в Кремле присутствовали многочисленные паломники, прихожане многих столичных и подмосковных храмов. Также в литургии приняли участие архиереи и священнослужители 11 поместных православных церквей: Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской и Польской, а также Православной церкви Чешских земель и Словакии и Русской православной церкви.

После литургии патриархи Кирилл и Феодор II возглавили крестный ход к Боровицкому холму. В крестном ходе также принял участие президент России Владимир Путин.

Священнослужители и прихожане проследовали к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади. Там состоится торжественный молебен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить