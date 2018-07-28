Тепловой аэростат совершил перелёт над горой Эльбрус

Черкесск, , 09:52 — REGNUM Президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев на тепловом аэростате «Россия» совершил перелёт через высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает телеканал RT.

Ненашев на аэростате «Россия» поднялся на высоту 8300 метров над уровнем моря и перелетел над горой Эльбрус. Аэростат стартовал в Карачаево-Черкессии и держал курс в сторону Кисловодска.

Таким образом Ненашев установил рекорд высоты для тепловых аэростатов.

Напомним, что абсолютная высотка Эльбруса — 5642 метра.