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Тепловой аэростат совершил перелёт над горой Эльбрус

Общество

Установлен новый рекорд

Черкесск, 28 июля 2018, 09:52 — REGNUM  Президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев на тепловом аэростате «Россия» совершил перелёт через высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает телеканал RT.

Ненашев на аэростате «Россия» поднялся на высоту 8300 метров над уровнем моря и перелетел над горой Эльбрус. Аэростат стартовал в Карачаево-Черкессии и держал курс в сторону Кисловодска.

Таким образом Ненашев установил рекорд высоты для тепловых аэростатов.

Напомним, что абсолютная высотка Эльбруса — 5642 метра.

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