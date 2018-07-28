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В Сбербанке рассказали, где за рубежом опаснее всего расплачиваться картой

Общество

Российским гражданам, находящимся за рубежом, при использовании банковских карт нужно быть осторожными

Москва, 28 июля 2018, 08:25 — REGNUM  По данным крупнейшего российского коммерческого банка — Сбербанка — большинство краж денег с банковских карт российских граждан, которые находятся в отпусках за рубежом, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает РИА Новости.

Наибольшую опасность представляют те страны, в которых ещё не произошёл переход на выпуск и обслуживание карт, оснащённых микропроцессором. Именно в этих странах наблюдается наибольшее число краж с банковских карт российских граждан.

Самым распространённым способом кражи в этих странах является так называемый скримминг. Это незаконное получение третьими лицами данных о карте с помощью специальных технических устройств, а затем изготовление дубликата карты и снятие с неё средств.

Также, довольно часто, российские граждане, находящиеся за рубежом, теряют свои деньги из-за утраты или кражи банковской карты и её пин-кода.

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