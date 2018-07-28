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Китайские военные медики начали работу в Лаосе после обрушения дамбы

Общество

Команда из 32 военных медиков проводят необходимые работы по проверке качества питьевой воды, чистоты и гигиены переносных туалетов и профилактике потенциальных эпидемиологических заболеваний в лагерях временного размещения пострадавших

Китайские военные медики начали работу в Лаосе после обрушения дамбы
Иллюстрация: Russian.news.cn
Военные медики Китая

Вьентьян, 28 июля 2018, 07:31 — REGNUM  Медицинский контингент Народно-освободительной армии Китая начал работу по эпидемиологическому сдерживанию в убежищах для жертв обрушения недостроенной дамбы в провинции Аттапы на юго-востоке Лаоса, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Команда из 32 военных медиков проводят необходимые работы по проверке качества питьевой воды, чистоты и гигиены переносных туалетов и профилактике потенциальных эпидемиологических заболеваний, уничтожая москитов и насекомых в окрестностях временного лагеря в районной средней школе Санамсай.

Напомним, что дамба, являющаяся частью гидроэлектростанции «Се-Пиан Се-Намной», строительство которой осуществлялось совместно лаосскими, тайскими и южнокорейскими корпорациями, обрушилась 23 июля в результате паводка. Шесть деревень района Аттапы были затоплены водой. Китай немедленно заявил о готовности оказать любую необходимую помощь в устранении последствий катастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готов оказать помощь в устранении последствий обрушения дамбы в Лаосе

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