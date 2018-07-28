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В китайскую армию становится все труднее попасть без высшего образования

Общество

Министерство обороны КНР постановило при наборе в армию в крупных городах и провинциальных столицах, где сконцентрированы вузы, обращать внимание на людей с высшим образованием

В китайскую армию становится все труднее попасть без высшего образования
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Матрос ВМС КНР

Пекин, 28 июля 2018, 07:10 — REGNUM  Военный набор в китайскую армию 2018 пройдет с 1 августа по 30 сентября и сконцентрируется на приеме на службу людей с высшим образованием, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Министерство обороны КНР постановило при наборе в армию в крупных городах и провинциальных столицах, где сконцентрированы вузы, обращать внимание на людей с высшим образованием. В иных же случаях — людей с законченным средним образованием. Женщины будут приниматься только с высшим образованием.

Напомним, что право поступления на службу в китайском армии имеют молодые люди в возрасте от 18 по 22 лет, однако, для людей с высшим образованием этот ценз увеличен до 24 лет.

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Армия Китая
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