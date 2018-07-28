В Китае подтвержден преступный подлог при производстве вакцины от бешенства

Чанчунь, Китай, , 06:37 — REGNUM Следствие, начатое в отношение китайского производителя вакцины от бешенства компании Changchun Changsheng Life Sciences Limited, нашло доказательство того, что компания незаконно производила вакцину для прививки людей, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Специальная следственная группа Госсовета КНР изъяла 1138 страниц документов компании в качестве доказательной базы, где были обнаружены настоящие и сфальсифицированные производственные записи. Подозреваемые в преступлениях пытались уничтожить 60 жестких дисков компьютеров, однако полиция сумела восстановить все записи. Выяснилось, что компания сознательно нарушала производственный процесс с целью снижения себестоимости и занималась подлогом для занижения количества брака на производстве, фабрикуя документацию.

Компании было предписано немедленно прекратить производство и реализацию вакцины после того, как инспекция, проводимая с 6 по 8 июля, выявила все указанные выше нарушения. 25 июля полиция задержала 16 подозреваемых, включая председателя компании и заморозила все их корпоративные и личные счета. Расследование продолжается.

Согласно информации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, количество побочных реакций на вакцину от бешенства, произведенную компанией Changchun Changsheng Life Sciences Limited не превышали 2 случая на 100 тыс. прививок. В 2017 году около 516 случаев бешенства было зафиксировано в Китае, что, однако, ниже чем в предыдущие годы.

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