На юго-западе Китая задержаны 9 наркоторговцев, изъято 23 кг героина

Куньмин, Китай, , 06:20 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала девятерых подозреваемых в транспортировке наркотиков, изъяв 23 кг героина, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Как стало известно, 24 июля полиция задержала автомобиль на КПП в уезде Чаннин города Баошань после получения информации о том, что торговцы планируют перевезти наркотики из Мьянмы в провинцию Сычуань транзитом через уезд. В машине было обнаружена два мешка с героином общим весом 23 кг, двое подозреваемых было задержано на месте, сообщили в полиции. Еще семеро были схвачены в Баошане и городе Чэнду — столице провинции Сычуань днем позже.

Напомним, что провинция Юньнань является китайским форпостом в борьбе с транспортировкой и торговлей наркотиками, поскольку она граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд. С января по май 2018 года полиция задержала 5648 подозреваемых в перевозке наркотиков и изъяла более 11 тонн запрещенных веществ.

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